أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 30/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث اعتمد وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وذلك في إطار العمل نحو تطوير بنيتها التنظيمية.