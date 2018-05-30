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أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 30/5/2018

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:11 م
أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 30/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث اعتمد وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وذلك في إطار العمل نحو تطوير بنيتها التنظيمية.

وزير النقل يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الهيئة العامة للموانئ

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المزيد عن: وزير النقل محمد بن عبدالكريم العيسى مجلس الهيئة حماية المستهلك اليوم الاربعاء السعودية اليوم أهم أخبار اليوم الأربعاء
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