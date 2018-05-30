أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 30/5/2018
الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:11 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث اعتمد وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وذلك في إطار العمل نحو تطوير بنيتها التنظيمية.
وزير النقل يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الهيئة العامة للموانئ
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المحكمة الجزائية تحدد موعدًا بديلًا للمتهم ماجد الشهري لحضور جلسة المحاكمة
حماية المستهلك: "بيّنة" يحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الرقابية
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