هاليب تتأهل للدور الثاني برولان جاروس

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد التعافي من بداية سيئة، بفوزها، بنتيجة 2-6 و6-1 و6-1، على الأمريكية أليسون ريسك، اليوم الأربعاء.

وخسرت هاليب، أول 5 أشواط، بسبب ارتكاب الكثير من الأخطاء السهلة في ملعب فيليب شاترييه، لكنها لم تتوتر.

وفرضت هاليب، سيطرتها بفضل ضربات قوية، لتحصد النقاط المتتالية، بينما حصلت ريسك على 14 نقطة فقط في المجموعتين الثانية والثالثة.

واستعادت هاليب، إيقاعها وخرجت بالانتصار في المباراة، التي كان من المفترض إقامتها أمس الثلاثاء، لكنها تأجلت بسبب الظروف الجوية.

وقالت هاليب، التي خسرت النهائي، العام الماضي أمام إيلينا أوستابنكو "كان من الجيد أنني عدت بقوة".

وأضافت هاليب "أحتاج إلى اللعب بمثل هذا الأداء، لكن بالطبع أقصد مثل أداء المجموعتين الثانية والثالثة".

وستلعب هاليب مع الأمريكية تايلور تاونسند، المشاركة ببطاقة دعوة، غدا الخميس.