ننشر كيفية الاشتراك في مسابقة "الصوت الذهبي" التي تنظمها الشباب والرياضة بالأقصر

أعلنت إدارة الطلائع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن موعد انطلاق مسابقة "الصوت الذهبي" لاختيار الأفضل في قراءة وتجويد القرآن الكريم.



وعن شروط خوض المسابقة، أوضح حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، قبول المتقدمين بدءً من سن 8 سنوات حتى 18 عامًا، على مستوى الإدارات الفرعية، لتصفيتهم على مستوى المديرية خلال شهر رمضان الكريم.



وأكد أنه على الراغبين في الاشتراك في المسابقة التوجه إلى الأماكن المخصصة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق في تمام الساعة التاسعة مساءً وذلك على النحو التالي.



إدارة شباب الطود 31 مايو الجاري الساعة التاسعة مساءًَ بمركز شباب الحسينات.



إدارة شباب الأقصر 31 مايو الجاري الساعة التاسعة مساءً بمركز شباب طيبة العوامية.



إدارة شباب القرنة 31 مايو الجاري الساعة التاسعة مساءً بمركز شباب البعيرات.



إدارة شباب أرمنت 31 مايو الجاري الساعة التاسعة مساءً بمقر الإدارة.



إدارة شباب إسنا 31 مايو الجاري الساعة التاسعة مساءً بمركز شباب السلام.



إدارة شباب الزينية 1 يونيو الساعة التاسعة مساءً بمركز شباب الصعايدة.



إدارة شباب البياضية 1 يونيو الساعة التاسعة مساءً بمركز شباب البياضية.





