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عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن مدة غياب محمد صلاح

الأربعاء 30/مايو/2018 - 05:05 م
عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن مدة غياب محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لن يشارك في الدور التمهيدي لكأس العالم 2018 بسبب إصابته في الكتف.


وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على "فيس بوك" :" للأسف تأكد لنا الآن من إسبانيا عدم مشاركة نجمنا العالمي محمد صلاح في المونديال لحاجته لمدة لا تقل عن 4 أسابيع.. مما يعني أننا سنراه بإذن الله في دور الثمانية في حال تأهل المنتخب المصري الشقيق".


تركي آل الشيخ: محمد صلاح يغيب شهرا ولن يعود إلا في دور الثمانية بالمونديال

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