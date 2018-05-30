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أودي تشوقنا لسيارتها المنتظرة "Q8" (صورة)

الأربعاء 30/مايو/2018 - 05:03 م
أودي تشوقنا لسيارتها المنتظرة Q8 (صورة)
شعار أودي - أرشيفية
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نشرت شركة أودي الألمانية صورة تشويقية جديدة لمقدمة المنتظرة Q8 التي تنتظرها منافسة شرسة أمام بي إم دبليو X6 ومرسيدس GLE كوبيه.

وتتجهز الشركة في الشهر المقبل من الكشف عن سيارتها الجديدة والتي أطلقت من خلال قناتها على اليوتيوب في الأسابيع الماضية حلقات منفصلة للحديث عن السيارة وزيادة إثارة الجماهير قبل الكشف عنها، وتتميز السيارة عبر الصورة التشويقية بمقدمتها الأمامية الشرسة ومصابيح LED نحيلة بالإضافة إلى شبك أمامي ضخم وبارز كما يظهر أيضاً المرآة الجانبية صغيرة الحجم والجنوط كبيرة الحجم.

الأنباء تشير إلى أن Q8 ستزود بمحرك 4 و 6 سلندر من نوع 2.0 لتر تيربو بقوة 250 حصان و 355 حصان على التوالي، ومن الممكن أن تتوفر السيارة بفئة هجينة وفئة S و RS بأداء عالي وقد تصل قوتها إلى 530 حصان.
أودي تشوقنا لسيارتها المنتظرة "Q8" (صورة)
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