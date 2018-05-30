موسكو تدين خدعة اغتيال الصحفى الروسى فى كييف

أدان رئيس لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان الروسى "كونستانتين كوساتشوف"، اليوم خدعة اغتيال الصحفى الروسى أركادى بابشينكو، فى العاصمة الأوكرانية كييف أمس، بمشاركة الصحفى ذاته.

وقال كونستانتين، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" إنّ محاكاة اغتيال الصحفى تشكلّ جزءً من سلسلة مواقف سخيفة للسلطات الأكرانية تجاه روسيا.

وبعد تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف حول المتورط فى مقتل الصحفى، قالت السلطات الأوكرانية إن مقتل أركادي بابتشينكو فى كييف، الثلاثاء كان فى الواقع خدعة قامت بها قوات إنفاذ القانون الأوكرانية لمنع وقوع إصابات.

وزعم رئيس جهاز الأمن الأوكرانى إنهم تلقوا معلومات عن خطة روسية لاغتيال أركادى، المناهض للكرملين، ولكنهم تمكنّوا من إجهاضها، وفقاً لوكالة رويترز.

وظهر أركادى فى مؤتمر صحفى مشترك، اليوم مع رئيس جهاز الأمن الأوكرانى فاسيلى جريتساك، كما أشار الجهاز إلى أنّه نفّذ تلك الخدعة بمشاركة الصحفى أركادى.

وغادر أركادى موسكو، عام 2017 بعد تعرضّه لمضايقات من قبل السلطات.