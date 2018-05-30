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طولان: ناصر ماهر الأجدر بخلافة عبد الله السعيد.. "حمدي" لا يصلح

الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:47 م
طولان: ناصر ماهر الأجدر بخلافة عبد الله السعيد.. حمدي لا يصلح
السعيد
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الفجر الرياضي
 
قال حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي، لديه دور مختلف عن ناصر ماهر لاعب الفريق العائد من سموحة، فالأخير الأجدر بخلافة عبد الله السعيد في القلعة  الحمراء.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أحمد حمدي له دور معين في الفريق، ولكن ناصر ماهر لديه دور أشمل، ويجيد اللعب بكل قوة في هذا المركز، لذلك أرى أنه ناصر هو الأفضل لخلافة عبد الله السعيد".

وعن تولي محمد فضل منصب مدير التعاقدات بالنادي قال: "هو شخصية مميزة للغاية، وتولى ملفَا صعبًا للغاية، وسوف يساعده عدلي القيعي في هذا المركز، وأتمنى له التوفيق من كل قلبي".

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