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محمد عادل ينعى مديحة يسري

الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:55 م
محمد عادل ينعى مديحة يسري
محمد عادل
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شيماء عطية
 
نعى الفنان الشاب محمد عادل ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" الفنانة الراحلة مديحة يسري، التي وافتها المنية، مساء أمس الثلاثاء، عن عالمنا عن عمر ناهز ٩٧ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بأحد مستشفيات المعادي.

وغرد "ميدو": "‏‏⁧‫‏‏‏ربنا يرحمك..‏ وداعاً الفنانة ⁧‫#مديحة_يسري‬⁩.. ‏إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون".
محمد عادل ينعى مديحة يسري
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