عبدالباسط حمودة يُحيى رابع سهرات خيمة "كايرو سكاي" غدًا

يُحيى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، مساء غدًا الخميس، رابع حفلات خيمة كايرو سكاى بإحدى المراكب النيلية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة ١١مساءً بحضور عدد من المطربين والفنانين.

ويقدم "حمودة" عدد كبير من أغانيه الشعبية ومواويله المتميزة التي يتفاعل معها محبيه ومنها "أديني قلبك، انا مش عارفني، طول عمري معلم، انا تعبان بجد، ضربة معلم، ضحكة سلف، زحمة يا دنيا زحمة" وغيرها.

جدير بالذكر أن الفنان الشعبي سعد الصغير سيحيي خامس سهرات خيمة كايرو سكاى الرمضانية يوم الجمعة المقبل الموافق 16 رمضان.