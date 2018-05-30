وصل تحديث جديد لمتصفح كروم يجلب معه دعم لتطبيقات الويب المتجاوبة لتعرض ضمن المتصفح كذلك دعم واجهة برمجية جديدة للحساسات ومزايا اخرى للمطورين فضلاً عن التحسينات الأمنية المعتادة.





وأصبح الآن كروم 67 يدعم تطبيقات الويب المتجاوبة والتي تمت برمجتها لتفتح ضمن متصفح كروم سواء على ويندوز أو ماك. وستعرض تطبيقات الويب المتجاوبة بنافذة كروم بدون تبويبات ولا شريط عناوين ما يتيح سهولة أكبر في تصفحها.





ويدعم المتصفح الواجهة البرمجية للحساسات Generic Sensors التي تسمح للمطورين استخدام تلك الحساسات في تطبيقاتهم أو مواقعهم مثل الجيروسكوب والتسارع والحركة، وهذه الحساسات تفيد في مجالات الواقع المعزز والافتراضي وغيرها، وهي مفيدة بشكل أكبر على الهواتف الذكية.





أيضاً حصل المتصفح على واجهة برمجية جديدة WebXR Device التي تسمح ببناء تطبيقات ويب للواقع الافتراضي أو المعزز، ويحتاج المطور لتسجيل الطلب قبل البدء باستخدامها.





وهناك تحديث على محرك الجافا سكريبت ليدعم BigInt بشكل افتراضي.





وعلى المستوى الأمني فقد تم سد 34 ثغرة أمنية متنوعة الخطورة دفعت لقائها عشرات آلاف الدولارات مكافآت لمكتشفيها.