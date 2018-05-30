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تأجيل محاكمة 33 إخوانيًا بينهما "حسن البرنس" إلى جلسة 25 يونيو القادم

الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:58 م
تأجيل محاكمة 33 إخوانيًا بينهما حسن البرنس إلى جلسة 25 يونيو القادم
صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله عبد القادر الكيلاني، عضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى. بتأجيل محاكمة 33 متهما من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية بينهم الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وآخر قيادى بجماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 25 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها.

تعود الأحداث إلى 3 يوليو عام 2013 عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة الاخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى منهجين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.

وشهد محيط المحكمة تشديد الإجراءات الأمنية، بعد رفع حالة الاستنفار الأمني من قبل قوات الشرطة.

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