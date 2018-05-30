تفاصيل مشروع دمج شركات قطاع الأعمال بمجال صناعة السيارات

تتجه الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى دمج العديد من شركاتها التابعة، في إطار إعادة الهيكلة، من أجل تصحيح المسار الاقتصادى لهذه الشركات ومحاولة إعادتها إلى الربحية مرة أخرى.

ومن المتوقع أن تعمل جهود إعادة الهيكلة على تهيئة الشركات المدمجة إلى المراحل النهائية اللازمة قبل بدء طرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، والتى تستوجب حشد كافة قدرات الشركات الحكومية المتبقية من أجل خلق كيان اقتصادى واحد قادر على المنافسة مع القطاع الخاص وتلبية احتياجات السوق المحلية.









وترصد "الفجر" قائمة الشركات المرشحة للدمج في قطاع صناعة السيارات :









شركة النصر لصناعة السيارات الشركة، تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.





-الشركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهى:





- النيل لصناعة واصلاح السيارات (متخصصة فى تجميع سيارات النقل – تصنيع المقطورات إصلاح المحركات إجراء العمرات– نشاط تجاري بيع وشراء السيارات والمقطورات وقطع الغيار وبيع المواد البترولية)، الهندسية لصناعة السيارات (متخصصة فى إنتاج وبيع السيارات بأنواعها المختلفة وقطع الغيار والاتجار في المنتجات المماثلة، أعمال الوكالة والاستيراد والتصدير).





- مصر لتجارة السيارات (متخصصة بتجارة السيارات بجميع أنواعها وتجميع وصيانة وسائل النقل).





- الشركات القابضة للصناعات الكيماوية وهى:





- صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (متخصصة فى إنتاج اليايات الورقية واليايات الحلزونية الكبيرة والصغيرة وتيل الفرامل واقراص الدبرياج كمنتجات مغذية لصناعة السيارات والأتوبيسات وعربات القطارات محليا، وإنتاج اليايات الورقية ومفردتها واليايات الحلزونية لكافة الإغراض الصناعية بمصانع الأسمدة).





- شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين)، متخصصة فى إنتاج السيور والسجاد والرلكين).





- النقل والهندسة (متخصصة فى صناعة إطارات سيارات الركوب والنقل).



