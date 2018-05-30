إحالة 5 أعضاء من عصابة "البروفيسير" للمحاكمة العاجلة

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية برئاسة المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول للنيابات، بإحالة 5 متهمين من "العصابة الأردنية" المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة البروفيسير" للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح لاتهامهم بارتكاب 33 حادث سرقة محرر بها 33 محضرًا جديدًا بمناطق «مدينة نصر - التجمع - النزهة»، بقيمة 100 مليون جنيه، ومن المقرر تحديد جلسة لمحاكمتهم خلال أيام أمام محكمة جنح مدينة نصر.





وخلال التحقيقات أقر المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي يتزعمه المتهم الرئيسي، وارتكابهم وقائع السرقة التي تمت بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر.





وكشفت التحقيقات أن "حذاء" أحد المتهمين كان أحد الخيوط التي أوقعت بالتشكيل العصابي، حيث تركه أحد أفراد العصابة وتتبع المحل الذي اشتراه منه وتم التوصل له والحصول منه على أوصاف المتهمين وعددهم، وتم مطابقة الأوصاف بالمشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة، وفُرض كمين ومأمورية لضبط المتهمين في أماكن سكنهم، حيث أرشدوا عن شقة بمدينة العبور لتخزين مسروقاتهم.



