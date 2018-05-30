الحكومة توافق على بدء الإجراءات لاختيار شركة لإدارة المتحف المصري الكبير





قال الدكتور خالد عناني وزير الآثار، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الْيَوْمَ برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على بدء إجراءات القانونية لاختيار شركة لإدارة وتشغيل وصيانة خدمات المتحف المصري الكبير.





وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن أولي الإجراءات ستكون في شهر يونيو المقبل في المتحف المصري الكبير وسيتم دعوة الشركات الراغبة لإدارة الخدمات لافتا انه سيتم طرح المشروع على هذه الشركات لافتا إلى أنه سيتم توقيع العقود في شهر أغسطس المقبل.





وأشار الوزير، أن الشركة التي سيقع عليها المناقصة ستكون لها حق إدارة الخدمات وليس المنطقة الأثرية، لافتا أن المتحف سيكون مجمع ثقافي كامل متكامل، مشيرا إلى أن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع المتحف نهاية ٢٠١٨.





وأشار العناني إلي أن مساحة المتحف المصري الكبير تمت أقامته على ٥٠٠ ألف متر مربع سيتم العرض المتحفي على ثلث هذه المساحة والباقي عن مطاعم وسينما وبازار.





وأوضح وزير الآثار إلي أنه تم إنشاء شركة قابضة كذراع استثماري لوزارة الآثار تختص بشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للسائحين وليس الآثار نفسها.



