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البابا تواضروس: التراث الكنسي في التاريخ "دسم"

الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:49 م
البابا تواضروس: التراث الكنسي في التاريخ دسم
البابا تواضروس الثاني
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إيريني صفوت
 
قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة بتاريخها الطويل تحمل تراثًا وعقيدة وتقاليد.

وأضاف البابا تواضروس، أن التراث الكنسي في التاريخ تراث دسم، مؤكدًا أن الأيقونات لها تاريخ، والألحان الكنسية، بالإضافة إلى الصلوات والتسابيح والمدائح أيضًا لها تاريخ طويل.

يتواصل البابا تواضروس، دائمًا مع الشعب القبطي من خلال الرسائل اليومية التي يبثها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية.

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