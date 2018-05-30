عالم أزهري عن زيارة المقابر: ينفع الحي ولا يفيد الميت بشئ (فيديو)
الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:50 م
رقية جمال
تسائلت متصلة، عن أن والدها توفى يوم 25 رمضان وهو ساجد في أخر ركعة في صلاة المغرب، ولحقه شقيقها بعده بـ 40 يوم بعملية قلب مفتوح فهل هذه حسن خاتمه، ولا أرغب في زيارتهم بالمقابر، فهل أنا مقصرة معهم رغم أني أدعو لهم.
وعقب الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "منهج حياة" على فضائية "العاصمة"، اليوم الأربعاء، أن هذه حسن خاتمة وشقيقها شهيد لكونه مات مبطون، وهم ليسوا بحاجة لشئ، معقبًا: "يابخت والدك دي حسن خاتمة 100%، إحنا المفروض نبكي على أنفسنا".
وتابع، أن زيارة المقابر ليس فيه شئ، لكنه ينفع الحي ولا يعود على الميت في شئ؛ لأن الجسد يفنى، وتبقى الروح فقط، وإنما زيارة المقابر تكون للعظة فقط، بينما نفع الميت بالدعاء وإطعام الفقراء والصدقة.
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