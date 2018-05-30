محافظ الفيوم يترأس المجلس التنفيذي ويؤكد على الالتزام بالألوان الموحدة لكل مركز ودراسة مقترح بتحويل "الشواشنة"

ترأس الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، والمهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وتناول المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية شملت مختلف القطاعات، حيث تم التصديق على محضر المجلس السابق، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد لدراسة مقترح بتحويل قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق إلى مدينة، كما قرر المجلس إيقاف إصدار تراخيص لأي أكشاك جديدة لمدة ثلاثة أشهر لحين قيام رؤساء المدن والوحدات بحصر عدد وأماكن الأكشاك الموجودة.



كما أصدر المجلس توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التزام كل مركز بالألوان المخصصة له في دهان المباني، وعدم توصيل المرافق لأي مبنى إلا بعد التأكد من التزامه بدهان المبنى من جميع جوانبه، وذلك في إطار إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.



كما استعرض المجلس تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بشأن الكسر المفاجىء بخط مياه الشرب قطر 300 مم، والتأكيد على عدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى، والعمل على التوصل لحل جذري لمشكلة انقطاع مياه الشرب وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



وشدد المجلس خلال الاجتماع على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك رفع كافة الإشغالات بنطاق المحافظة، كما تم مناقشة نقص عدد معارض "أهلًا رمضان" في بعض مراكز المحافظة، وأصدر المجلس توجيهات لوكيل وزارة التموين بإقامة معارض جديدة في هذه المراكز، والتأكيد على ضرورة استمرارها طوال شهر رمضان المبارك، وفقًا لتوجهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

ترأس الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، والمهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وتناول المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية شملت مختلف القطاعات، حيث تم التصديق على محضر المجلس السابق، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد لدراسة مقترح بتحويل قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق إلى مدينة، كما قرر المجلس إيقاف إصدار تراخيص لأي أكشاك جديدة لمدة ثلاثة أشهر لحين قيام رؤساء المدن والوحدات بحصر عدد وأماكن الأكشاك الموجودة.



كما أصدر المجلس توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التزام كل مركز بالألوان المخصصة له في دهان المباني، وعدم توصيل المرافق لأي مبنى إلا بعد التأكد من التزامه بدهان المبنى من جميع جوانبه، وذلك في إطار إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.



كما استعرض المجلس تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بشأن الكسر المفاجىء بخط مياه الشرب قطر 300 مم، والتأكيد على عدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى، والعمل على التوصل لحل جذري لمشكلة انقطاع مياه الشرب وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



وشدد المجلس خلال الاجتماع على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك رفع كافة الإشغالات بنطاق المحافظة، كما تم مناقشة نقص عدد معارض "أهلًا رمضان" في بعض مراكز المحافظة، وأصدر المجلس توجيهات لوكيل وزارة التموين بإقامة معارض جديدة في هذه المراكز، والتأكيد على ضرورة استمرارها طوال شهر رمضان المبارك، وفقًا لتوجهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.