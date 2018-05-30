أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة البحر الأحمر

شهدت أسعار اللحوم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، استقرارا في الأسعار بأسواق محافظة البحر الأحمر حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو 140 جنيهًا للحمة البلدي وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 160 جنيهًا.



ووصلت أسعار اللحوم إلى 160 جنيهًا لكيلو الضأن، بينما سجل سعر كيلو المشفي 150 جنيهًا، والكندوز 150 جنيهًا، والعجالي 140 جنيهًا للكيلو.



فيما سجل سعر كيلو اللحمة السوداني الطازجة في منافذ المحافظة ومديرية الزراعة 75 جنيها للكيلو.