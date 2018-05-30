فاجنر يجدد عقده مع هدرسفيلد حتى عام 2021





نجح مجلس إدارة نادي هدرسفيلد تاون، في تجديد التعاقد مع ديفيد فاجنر مدرب الفريق، لقيادة الفريق في الموسم القادم في البريميرليج.





ونجح فاجنر مع نادي هدرسفيلد تاون في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تعادل مع نادي تشيلسي بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج".





ويرغب نادي هدرسفيلد في عدم العودة مرة أخري للتشامبيونشيب، وجدد التعاقد مع فاجنر لإثبات جدارته في قيادة الفرق الكبري بالدوري الإنجليزي.



