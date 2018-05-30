رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الامتحانات في مستوي جميع الطلاب

بدأ اليوم الأربعاء، طلاب القسم الأدبي أداء الامتحانات في الشهادة الثانوية الأزهرية في مادتي: "الفقه والمنطق".





وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات بمعهد القاهرة الثانوي بنين العباسية، حيث استبعد خلال زيارته رئيس اللجنة ومساعده من العمل وذلك للتقصير في ضبط أوراق اللجنة، وطمأن رئيس قطاع المعاهد الطلاب قائلا لهم: عليكم بالتركيز في الإجابة واطمئنوا فلن يضيع حقكم وستحصلون على الدرجات التي تستحقونها دون نقصان.





وعقب المرور قال رئيس القطاع: إن الامتحانات في مستوي جميع الطلاب، والعمل مستقر بجميع اللجان وحالات الغش قلت كثيرا عن الأعوام الماضية، وهناك التزام كامل بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء من الطلاب أو الملاحظين.





كما قامت لجان من مشيخة الأزهر والقطاع بالمرور على الامتحانات بمناطق كفر الشيخ والقاهرة والشرقية والجيزة وقنا وسوهاج.



