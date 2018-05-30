نادال مستاء من أرضية الملعب الرئيسي برولان جاروس

أعرب لاعب التنس الإسباني رافايل نادال عن استيائه من سوء حالة الملعب الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" مؤكدا أن أرضية الملعب "زلقة بشكل كبير".

وجاءت تصريحات نادال عقب مباراته أمس الثلاثاء في الدور الأول من البطولة والتي فاز فيها على الإيطالي سيمون بوليلي.

وقال نادال عقب فوزه على بوليلي 6 / 4 و6 / 3 و7 / 6 (10 / 8) على ملعب فليب شاتريه، الملعب الرئيسي لـ "رولان جاروس": "إنه زلق أكثر من المعتاد، كان يجعلني أنزلق بقوة".

وكانت هذه المباراة قد بدأت يوم الإثنين ولكن تأجلت إلى اليوم التالي بسبب الأمطار في الوقت الذي كان فيه نادال متقدما في النتيجة 6/ 4 و6 / 3، ولكنه كان متأخرا في المجموعة الثالثة بنتيجة 3 / صفر.

وجاء التأجيل في صالح نادال، الذي عادل النتيجة ثم حقق الفوز بعد ثلاث ساعات من اللعب.

وأضاف نادال قائلا: "هذا ليس عذرا، أقول الأشياء كما أراها، إذا لاحظت من خلال شاشة التليفزيون أو اقتربت من الملعب سترى أن هناك خطوط بيضاء كثيرة".

واختتم نادال قائلا: "سترى أنه هناك بعض الحصى الصغير يخرج في الأسفل وهذا يجعل أرضية الملعب تفتقد الخشونة التي اعتدنا عليها".

ويسعى نادال إلى التتويج باللقب الحادي عشر له في رولان جاروس، ويلتقي في الدور الثاني من البطولة مع الأرجنتيني جويدو بيا غدا الخميس.