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أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة البحر الأحمر

الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:46 م
أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة البحر الأحمر
صورة أرشيفية
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شهدت أسعار حلويات رمضان بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء خلال أيام شهر رمضان ارتفاع 10% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت إقبالًا ملحوظًا، حيث تزيد الأسعار فقط هذا العام مع زيادة بعض الخامات الذي يزيد فيه الطلب في مثل هذه الأيام.

وسجلت أسعار الكنافة والقطايف خاصة، استقرارًا في الأسعار وسجل سعر كيلو الكنافة 16 جنيهًا و18 جنيهًا، والقطايف ما بين 15 إلى 20 جنيهًا فقط للكيلو.
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