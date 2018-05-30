بعد اتهامها لموسكو.. أوكرانيا تعلن: مقتل الصحفى الروسى كان "خدعة"

أكدّ رئيس جهاز الأمن الأوكرانى، أنّ الصحفى الروسى أركادى بابشينكو، لم يُصب بأذى، رغم تقارير عن اغتياله بطلق نارى فى الظهر الأمس داخل منزله، وبتأكيد من وزارة الداخلية الأوكرانية.





ويأتى ذلك رغم اتهام كييف، لروسيا بمحاولة قتل الصحفى.

وقالت السلطات الأوكرانية إن مقتل أركادي بابتشينكو فى كييف، الثلاثاء كان فى الواقع خدعة قامت بها قوات إنفاذ القانون الأوكرانية لمنع وقوع إصابات.





وزعم رئيس جهاز الأمن الأوكرانى إنهم تلقوا معلومات عن خطة روسية لاغتيال أركادى، المناهض للكرملين، ولكنهم تمكنّوا من إجهاضها، وفقاً لوكالة رويترز.





وظهر أركادى فى مؤتمر صحفى مشترك، اليوم مع رئيس جهاز الأمن الأوكرانى فاسيلى جريتساك، كما أشار الجهاز إلى أنّه نفّذ تلك الخدعة بمشاركة الصحفى أركادى.