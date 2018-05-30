أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة البحر الأحمر

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء ؛ استقرارا حيث تراوح سعر البلطي ما بين 45 إلى 55 جنيهًا، البوري بين 45 إلى 50 جنيهًا، الماكريل 40 جنيهًا، المرجان 80 جنيهًا، الفيليه 70 جنيهًا.



وتراوح سمك المكرونة البلدي 40 جنيهًا، الكابوريا ما بين 50 إلى 55 جنيهًا، الجمبري ما بين 150 إلي 200 جنيهًا، الجمبري الجامبو 300 جنيهًا، سمك السردين 40 جنيهًا، السبيط 80 جنيهًا، البربون 50 جنيهًا، ثعابين البحر 150 جنيهًا، والمكرونة 40 جنيهًا، البياض 90 جنيهًا.



وسجل سعر المكرونة المجمد 35 جنيهًا للكيلو، الجمبري المجمد60 جنيهًا للكيلو، السردين المجمد 20 جنيهًا، الماكريل المجمد 40 جنيهًا.