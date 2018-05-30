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قناة الحوار التونسي في صدارة الفرجة في رمضان

الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:36 م
قناة الحوار التونسي في صدارة الفرجة في رمضان
قناة الحوار التونسي
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محمد وليد الجموسي
 
تواصل قناة الحوار التونسي تصدر القنوات الاكثر فرجة ومتابعة في هذا الموسم الرمضاني.

 وحسب احصائات "ميديا سكان" فقد حققت الحوار التونسي نسبة مشاهدة قياسية تجاوزت 72 بالمائة متقدمة وبفارق كبير على باقي القنوات التلفزية بفضل برمجتها المتنوعة والقريبة من المشاهد وهي بالخصوص تاج الحاضرة ودنيا اخرى ودليلك ملك.

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