سقوط عاطل وزوجته كونا عصابة لتزوير الشهدات الجامعية وبيعها على الانترنت

نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، فى ضبط شخص وزوجته كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الشهادات الجامعية وترويجها على مواقع الإنترنت.





تمكن قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من رصد أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يقوم بترويج وبيع الشهادات الجامعية المزورة .





على الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مستخدم الموقع (عاطل - سن33- مقيم بحدائق الأهرام - مطلوب ضبطه فى جناية تزوير ومحكوم عليه بالحبس فى 17 قضية تبديد) وإشتراكه مع زوجته (ربة منزل - سن35 - محكوم عليها بالحبس فى 7 قضايا نصب وسرقة تيار كهربائى) فى تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الشهادات الجامعية وبيعها لعملائهما عن طريق البريد السريع مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها من خلال تحويلات بريدية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 2 طباعة ليزر ألوان ، ماكينة طباعة أختام ، جهاز كمبيوتر و2 هارد ديسك ، جهاز لاب توب ، و 46 حبارة ، سخان تغليف ، أوراق وأدوات تستخدم فى التزوير ، 275 خاتم شعار الجمهورية لهيئات حكومية وجامعات مختلفة ، عدد كبير من الشهادات المزورة ، طبنجة صوت، حوالات بريدية بمبالغ قدرها 54 ألف جنيه.





بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



