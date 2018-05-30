أبوريدة: محمد صلاح يغيب أمام أوروجواي والأمل موجود

أكد هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن التشخيص النهائي لإصابة صلاح، هو جزع في الكتف، وبناءً عليه تم تحديد مدة الغياب بين أسبوعين إلى ٣ أسابيع.





وأضاف أبوريدة في تصريحات لبرنامج "حلم البطولة" والذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: "من المحتمل أن يغيب محمد صلاح عن مباراة المنتخب أمام الأوروجواي، ولكن الأمل موجود صلاح عنده قدرة وعزيمة كبيرة للعودة من الإصابة سريعًا للتواجد بكأس العالم، والتدريبات هي ما تحدد كل شيء".







