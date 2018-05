أنهار من الحمم ونافورات من الجحيم وزلازل .. ثوران بركان هاواى يكمل أسبوعه الرابع (فيديو)

واصل بركان كيلاويا فى هاواى، ثورانه للأسبوع الرابع، مطلقاً أنهار من الحمم المنصهرة التى أغلقت الطرق ودمرت المنازل والسيارات وشوارع بأكملها وكل شيء فى طريقها.





وبدأ ثوران كيلاويا مطلع مايو الجارى، حيث واصلت الحمم المنصهرة التقدّم نحو 10 كيلومترات مربعة، لتجبر آلاف السكان فى عدة مقاطعات مجاورة على إخلاء منازلهم.





ونشرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية صوراً جديدة تظهر نافورات من الحمم الملتهبة وأخرى تقطع الطرق فى شوارع هاواى، وسط تسجيل عشرات الهزات الأرضية المعتدلة، التى تهدّد بموجات المد عاتية تسونامى.

#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano LATEST: Fissure 8 off Luana St in #LeilaniEstates that everyone can’t get enough footage of keeps firing off an unbelievably high fountain https://t.co/dz2aFmusua @HawaiiNewsNow #HINews (Video: Andrew Richard Hara, Ikaika Marzo & Ken Boyer) pic.twitter.com/OmGfmuGoGf — Mileka Lincoln (@MilekaLincoln) May 30, 2018

