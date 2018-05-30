عماد الدايمي: رئيس الجمهورية غير معني باستقرار البلاد بقدر ما هو معني بضمان حظوظ ابنه في الترشح للانتخابات القادمة

اعتبر عماد الدايمي، القيادي في حزب حراك تونس الإرادة، أن تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 هو "دليل على الارتجال واللامسؤولية في قرارات منظومة الحكم وارتهان مصلحة البلاد في اعتبارات شخصية وتموقع لانتخابات 2019".



