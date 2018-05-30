عماد الدايمي: رئيس الجمهورية غير معني باستقرار البلاد بقدر ما هو معني بضمان حظوظ ابنه في الترشح للانتخابات القادمة
الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:31 م
محمد وليد الجموسي
اعتبر عماد الدايمي، القيادي في حزب حراك تونس الإرادة، أن تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 هو "دليل على الارتجال واللامسؤولية في قرارات منظومة الحكم وارتهان مصلحة البلاد في اعتبارات شخصية وتموقع لانتخابات 2019".
وأشار الدايمي، في تصريح لإذاعة "الجوهرة آف آم" قائلا، "واضح جدا أن رئيس الجمهورية غير معني باستقرار البلاد وإخراجها من أزمتها بقدر ما هو معني بضمان حظوظ ابنه في الترشح للانتخابات القادمة"، مردفا "دخلنا أزمة عميقة..أزمة حكم وكل الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج يتحمّلون المسؤولية"، وفق تصريحه
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