فرقة التراث للموسيقي العربية بقبة الغوري والشيخ جمال سالم بالسحيمي 17 رمضان الجاري

في إطار الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمراكز الإبداع التابعة له بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتي تحمل شعار " الإبداع يجمعنا"، تقام عدد من الفعاليات الفنية والثقافية خلال يوم السبت 2 يونيو الموافق 17 رمضان .

و بقبة الغوري" بجوار الجامع الأزهر"، تقدم فرقة التراث للموسيقي العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، عدد من الأغاني التراثية لكبار المطربين ويشارك بالغناء :ياسر سليمان، مي صلاح، أنغام مصطفي، والجدير بالذكر أن فرق الموسيقي العربية للتراث تضم في صفوفها امهر الأصوات المصرية، وكانت أولي حفلاتها في افتتاح معهد الموسيقي العربية، وتهدف الي احياء التراث الفني لكبار الموسيقيين عبر الأجيال المتتابعة ، وشاركت في العدديد من الإحتفالات والجولات الفنية داخل مصر وخارجها.

كما يستمر معرض " فنون الخط العربى" بقبة الغورى، لمجموعة متميزة من فنانى الخط العربى من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية و يستمر حتى الأحد 3يونيو الموافق 18 رمضان.

وبمركز أبداع بيت السحيمي، يقام حفل للمنشد جمال سالم ، الذي يقدم عدد من قصائد التراث الصوفي لابن الفارض ، الحلاج، عبد القادر الجيلاني، محي الدين بن عربي، ويتضمن الحفل أنشودة "بشاير من عند الحبيب"، "نظري الي وجه الجميل نعيم"، "قلبي يحدثني"، "ترنيمة الشوق"، "لا تخف ما فعلت بك الشواق"، "نوح الحمام".

كما يستمر بقصر الأمير طاز بحي الخليفة، معرض " أماكن وتراث " والذي يشارك فيه 50 فنان تشكيلي في مجالات الرسم ، التصوير الزيتي، التصوير الفوتوغرافي، الحفر، الرسم بمرج خيط باستخدام قصاقيص القماش، الطباعة، وتتناول اللوحات أماكن من مصر، مثل واحة سيوة، أسوان، القاهرة التاريخية.

كما يقيم مركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة"، صالون بهجة الروح في العاشرة مساء مع الشاعر محمد بهجت، ويقدم مجموعة من الأشعار الدينية بمناسبة شهر رمضان ويصاحبه بالغناء فريق كورال مركز طلعت حرب الثقافي بقيادة دعاء عطية، ويقدم الفريق مجموعة من الأغاني منها هلت ليالي، القلب يعشق كل جميل، باب الغفران، اصحي يا نامي، مدد يا نبي .

ويقيم بيت المعمار المصري " بدرب اللبانة" أمسية بعنوان " بحب السيما " ، مع الدكتورة هبه صفي الدين ، ورحلة في عمران القاهرة من خلال أفلام السينما القديمة ، واستعراض للأحياء والميادين والأزياء،ويصاحبها عزف للفنان محمد يحي وفرقته الموسيقية.

كما يستمر بشارع المعز" منفذ بيع قطاع الصندوق بجوار قصر الأمير بشتاك" معرض بيع منتجات الحرف التراثية بمركز الحرف بالفسطاط التابع لقطاع الصندوق حيث يعرض مجموعة من منتجات المركز تشمل (الحلي ، الخزف، الجص ، زجاج معشق، جبس، خشب، أعمال النحاس ) .