البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضا استثماريا

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، مؤخرا، على اسناد قرض استثماري بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 257 مليون دينار تونسي) لدعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى تنفيذ مشروع تحسين جودة التعليم الابتدائي وتوسيع فرص النفاذ إلى خدمات التعليم قبل المدرسي في المناطق المحرومة، وفق بلاغ صادر عن البنك الدولي.



