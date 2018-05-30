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الشرطة الفرنسية تلقي القبض على نيجيري مطلوب في أمريكا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:27 م
الشرطة الفرنسية تلقي القبض على نيجيري مطلوب في أمريكا
الشرطة الفرنسية- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
ألقت الشرطة الفرنسية أمس الثلاثاء القبض على نيجيري مطلوب في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الاحتيال الإلكتروني وسرقة بطاقات هوية ويواجه السجن لمدة 60 عامًا، وفقًا لما أعلنه مصدر في الشرطة.

وأوضح هذا المصدر أن الرجل (40 عامًا) تلاحقه الولايات المتحدة بتهمة "التآمر لارتكاب جرائم سرقة إلكترونية وسرقة هوية".

وقد قام بأكثر من 2000 إقرار ضريبي زائف مع هويات زائفة بين عامي 2016- 2017 على الأراضي الأمريكية. وتُقدر قيمة الأضرار بأكثر من 10 ملايين دولار.

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