حرب كلامية بين فانز هنا شيحة وشبيهتها رنا خليل في "ارض النفاق" (صور)

بعد عرض العديد من حلقات مسلسل "ارض النفاق" على العديد من القنوات الفضائية وظهور النجمة الشابة هنا شيحة بدور البطولة مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، لاحظ العديد من المشاهدين تقارب الشبه بين الفنانة الصاعدة رنا خليل والنجمة هنا شيحة ليس في الملامح فقط ولكن في طريقة الأداء وكيف استطاعت ان تخطف الانظار بخفة دمها.

لتشتعل حرب كلامية بين فانز شيحة وخليل والذين اعتبروا ان النجمة هنا شيحة لها تاريخ كبير في العديد من الاعمال الفنية بينما رنا خليل لا يتعدى ارشيفها الفني سوى 3 مسلسلات، الا ان تبادل الآراء اوجد حالة من الجدل بين المتابعين من ان الفنانين الشباب لابد من اعطائهم فرصة للظهور بشكل اكبر بينما رأى الاخرون انه لا وجه للمقارنة بين الفنانتين بالمرة وان تشابهت الملامح خاصة ان كلتهما تعملان في نفس العمل، فيما راي فريق اخر ان هذه ثقة من هنا شيحة في مشاركتها عمل فني قد تتواجد فيه فنانة صاعدة قريبة الشبه منها.

مسلسل "ارض النفاق" مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي ومن بطولة محمد هنيدي وهنا شيحة وسامي مغاوري ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت ورنا خليل وغيرهم، ومن اخراج سامح عبد العزير وسيناريو وحوار أحمد عبد الله.