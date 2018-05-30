سامية عبو تتصدر مؤشر ثقة التونسيين في الشخصيات السياسية

أظهر البارومتر السياسي لمؤسسة سيغما كونساي تصدّر القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو ترتيب مؤشر ثقة التونسيين في الشخصيات السياسية بنسبة 38 بالمائة، متقدمة على يوسف الشاهد بخمس نقاط.

وجاء في آخر الترتيب المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي بنسبة 5 بالمائة في مؤشر الثقة يتقدمه بنقطة واحدة مهدي بن غربية وبرهان بسيس وبنقطتين اثنتين الهاشمي الحامدي وبثلاث نقاط سمير الطيب، وفق نتائج البارومتر السياسي لمؤسسة سيغما كونساي