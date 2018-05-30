اتحاد الفلاحين يدعو منظوريه إلى الابتعاد عن مناطق صيد التن الأحمر
الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:25 م
محمد وليد الجموسي
دعا الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ صادر عنه اليوم الأربعاء، كافة مجهزي صيد السمك الأزرق بكامل المناطق المعنية، إلى ضرورة الإبتعاد عن مناطق صيد التن الأحمر والتوجه إلى صيد الأصناف المرخص فيها من الأسماك العائمة.
وتأتي هذه الدعوة، في إطار سعي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إنجاح الموسم الحالي لصيد التن الأحمر وذلك في كنف الإحترام الكامل لمقتضيات الإستغلال الرشيد والمستديم لهذه الثروة البحرية ووفقا لما تنص عليه قوانين اللجنة الدولية لصون التنيات.
كما حذر البلاغ من التداعيات السلبية المتعلقة بعدم إحترام الإجراءات الخاصة بالصيد العرضي والتي يمكن ان تفضي إلى عقوبات من شأنها الـتأثير سلبا على سائر منظومات الانتاج وعلى مستقبل قطاع الصيد البحري برمته وعلى العاملين فيه.
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