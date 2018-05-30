الشرعية اليمنية تستولى على أسلحة ثقيلة وصواريخ الحوثيين بالحديدة

استولت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الأربعاء، على أسلحة ثقيلة وصواريخ كانت بقبضة الحوثيين، بعد اندلاع معارك عنيفة في محيط مطار الحديدة، حسبما ذكرت قناة "الحدث الإخبارية".



ووجهت وحدات القوات المشتركة ضربات موجعة للميليشيات، بالتزامن مع ضربات جوية لطيران التحالف وعمليات مكثفة لمروحيات الأباتشي، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المتمردين، وإجبار غالبية التعزيزات التي تحاول الاقتراب من خط النار في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة على الفرار".



واستبق الحوثيين تحرير مدينة الحدية بتفخيخ الميناء ونهب المرافق الحكومية.