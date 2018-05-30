المرقوم قريبا في قاعة الريو بالعاصمة
الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:24 م
محمد وليد الجموسي
تحتضين قاعة الريو بالعاصمة العرض الموسيقي الفرجوي "المرقوم" للمخرج نزار السعيدي وذلك يوم الثلاثاء 5 جوان انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.
و يضم هذا العرض 40 فنانا بين الموسيقى الفلكلورية والغربية وراقصين، ويستلهم عناصره الجمالية من زربية "المرقوم"، محوّلا رموزه البربرية إلى لوحات فرجوية وفيه تسجيل وتوثيق للأحداث والممارسات اليومية المتعلقة بصناعة هذا النوع من الزرابي كأحد روافد التراث في تونس.
ويتضمن العرض معالجة موسيقية للأهازيج والأغاني وإيقاعات عصرية منوعة مع التشبث ببنية الأغنية الأصلية.
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