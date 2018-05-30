درية شرف الدين تكتب: كن جميلاً

هرباً من هوجة المسلسلات والإعلانات الرمضانية التى التهمت شاشات التليفزيون، والتى تتعاظم سنة وراء أخرى حتى تكاد لا تعرض غيرها، فى ظاهرة مصرية بحتة انتقلت عدواها إلى الشاشات العربية.. يكون الهروب إلى الخارج للبحث عن شىء مخالف واجباً وهدفاً سامياً. وكان الهروب إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث شاعرى المفضل «إيليا أبوماضى»، وعمل موسيقى مصرى بديع يحوى قصيدة من أروع أعماله باسم «فلسفة الحياة».

اكتشفت هذا الشاعر الكبير وتعلقت بأعماله وقت أن كنت بالمرحلة الثانوية، كانت مختارات من قصائده ومعها مختارات أخرى لميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران، هم جميعاً من شعراء المهجر، بمثابة الباب السحرى لمزيد من العشق للغة العربية، أقارن ما كنا ندرسه ونحفظه عن ظهر قلب لهؤلاء الفطاحل بما يدرسه الآن طلبة وطالبات المرحلة الثانوية فى مدارسنا، ومعظمها لشعراء مجهلين، يكفى الاطلاع على قصائدهم المعقدة والمفككة لترسيخ كراهية اللغة والنحو والأدب والشعر العربى كله إلى الأبد.

جاءت القصائد الشعرية لشعراء المهجر، وهم من السوريين واللبنانيين الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية ودول أمريكا الجنوبية وأسسوا هناك مدرسة شعرية متميزة، جاءت لنا - نحن التلاميذ - كاكتشاف العوالم مبهجة من الاحتفاء بالطبيعة ومن النظرة الفلسفية العميقة للحياة وللكون، مزيج من الفلسفة وحب الجمال والعدل والتواضع والتقدير العظيم للخلق وللخالق الأعظم، معانٍ متواترة لا يكاد يخلو منها بيت شعرى واحد، وليست مجرد محسنات لفظية وكلمات قديمة مهجورة مرصوصة لا تمس القلب أو الروح.

وأعود إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا، وعليه وقف المايسترو «ناير ناجى»، صاحب العديد من المؤلفات والتوزيعات للكورال والأوركسترا، التى سبق عرضها فى مصر وفى عدة مهرجانات دولية، وقف ليقدم رائعة «إيليا أبوماضى» (فلسفة الحياة) التى قام بتأليفها بتكليف من هيئة الثقافات الثلاث للبحر المتوسط كعمل موسيقى يمثل الثقافة المصرية، وكما يقول ناجى: قرأت العشرات من الدواوين الشعرية لكبار الشعراء العرب، فلم يلمس قلبى إلا هذا العمل لإيليا أبوماضى، وقررت تقديمه فى عمل موسيقى للكورال مع غناء عربى منفرد بمصاحبة آلة البيانو وآلات إيقاعية أوركسترالية وآلات إيقاعية شرقية.

وفى حضرة الأوركسترا بآلاتها المتنوعة، وفى حضرة الكورال الذى اقترب عدده من مائة مغن ومغنية، انسابت أشعار إيليا أبوماضى:

أيها الشاكى وما بك داء/ كيف تغدو إذا غدوت عليلا

والذى نفسه بغير جمال/ لا يرى فى الوجود شيئاً جميلا

أيها الشاكى وما بك داء/ كن جميلاً ترى الوجود جميلا

المقال نقلا عن "المصري اليوم"