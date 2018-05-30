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بنعروس.. الكشف عن مقترفي سلسة من سرقات السيارات وإبتزاز أصحابها‎

الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:22 م
بنعروس.. الكشف عن مقترفي سلسة من سرقات السيارات وإبتزاز أصحابها‎
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مروى الجلاصي
 
تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بجهة المروج ولاية بنعروس من ضبط شخصين أعمارهما 20 و35 سنة قاطنين ولايتي تونس وبنعروس (أحدهما صادرة في شانه 4 مناشير تفتيش من أجل السرقة وتكوين وفاق).

بتعميق التحريات معهما تبين تورطهما في سلسلة من سرقات شاحنات خفيفة وابتزاز أصحابها بعد الاتصال بهم بواسطة هواتف جوالة مسروقة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل إرجاع الشاحنات إليهم، كما تمّ حجز 4 هواتف جوالة اثنين منها تابعة لمتضررين تعرضوا لسرقة سياراتهم و7 شرائح نداء ومفتاح تشغيل أنترنات.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهما.
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