كتائب المقاومة الوطنية تعلن مسؤليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة فجرًا

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنها قصفت فجر اليوم الأربعاء، بعددٍ من الصواريخ وقذائف الهاون، عدّة مستوطنات للاحتلال، بغلاف قطاع غزة.



وأوضحت الكتائب، في بيان لها اليوم، أنها قصفت مستوطنات إسرائيلية، ردًّا على استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، رغم دخول التهدئة حيّز التنفيذ.



وحذرت جيش الاحتلال من “مفاجآت لم ولن تكن في حساباته حال تجرأ واستمر بعدوانه على شعبنا”، مؤكدة على مواصلتها التصدي لعدوان الاحتلال حتى يوقف عدوانه.



وكانت عدد من فصائل المقاومة قصفت طيلة يوم أمس المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة بالصواريخ وقذائف الهاون، ردًّا على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.



فيما أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، فجر اليوم التوصل لتفاهمات لوقف إطلاق النار مع الاحتلال بعد تدخل وساطات دولية.



