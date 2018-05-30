افتتاح المهرجان الختامي لفرق نوادي المسرح

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المهرجان الختامى لفرق نوادى المسرح فى دورته الـ27 ويترأسه المخرج هشام عطوة غداً 31 مايو الجارى، والذى يستمر حتى 12 يونية القادم وذلك فى التاسعة مساءً على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

تتضمن فعاليات الافتتاح عرض مسرحيتين الأولى بعنوان "الكلمات المتقاطعة" لنادى مسرح الجيزة والثانية بعنوان "اعمل نفسك ميت" لنادى مسرح القناطر الخيرية.

الجدير بالذكر مشاركة 24 فرقة من أندية المسرح فى أقاليم مصر الستة، وتتكون لجنة التحكيم من الشاعر والناقد يسرى حسان رئيساً، وعضوية كلاً من الكاتب متولى حامد، المخرج أحمد رجب، الناقد محمد التهامى، مهندس الديكور محمد فؤاد والمخرج شاذلى فرح مقرراً.