القليوبي: القيادة السياسية عازمة على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن القيادة السياسية للدولة عازمة على أن يكون لديها خطط للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن العمل في حقل ظهر والمعدل الزمني للحفر واستخراج الغاز يتماشى مع معايير غير مسبوقة من قبل في مصر مما منح المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري.





وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المستثمرين الآن في مرحلة سباق سريعة للغاية وخلال وقت قصير ستزداد معدلات البحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركة القابضة للغاز المصري، متابعا أن سوق البتروكيماويات كبير وهام عالميا ومصر تسعى لدخوله بشكل قوي من خلال افتتاحات جديدة للمصانع العاملة في هذا الشأن ويكون هناك دعما كبيرا من الدولة لشركات البتروكيماويات لما فيه من أهمية وقيمة مضافة أفضل من بيع الغاز الخام.



