ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القليوبي: القيادة السياسية عازمة على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي

الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:20 م
القليوبي: القيادة السياسية عازمة على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي
أرشيفية
طباعة
ندى محمد
 
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن القيادة السياسية للدولة عازمة على أن يكون لديها خطط للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن العمل في حقل ظهر والمعدل الزمني للحفر واستخراج الغاز يتماشى مع معايير غير مسبوقة من قبل في مصر مما منح المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المستثمرين الآن في مرحلة سباق سريعة للغاية وخلال وقت قصير ستزداد معدلات البحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركة القابضة للغاز المصري، متابعا أن سوق البتروكيماويات كبير وهام عالميا ومصر تسعى لدخوله بشكل قوي من خلال افتتاحات جديدة للمصانع العاملة في هذا الشأن ويكون هناك دعما كبيرا من الدولة لشركات البتروكيماويات لما فيه من أهمية وقيمة مضافة أفضل من بيع الغاز الخام.

المزيد عن: مصر الأوليمبي اليوم الاربعاء الغاز الطبيعي الدكتور جمال القليوبي إكسترا نيوز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
2
x
03:00
0
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 3:40:14 PM