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تباين أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:40 م
تباين أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 

سجلت أسهم خارج المقصورة أداء متباين للأسهم لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تداولات على 3 ورقات مالية، حيث أنخفضت ورقتان وأرتفعت ورقة, وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 269.6 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 293 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 34 عملية.

وتراجع أسهم كلاً من " المشروعات الصناعية والهندسية " بنسبة 1.82% محققاً 11.87 جنيه, تلاه " القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب " بنسبة 1.56% محققاً 0.63 جنيه.

 فحين صعد سهم " الخليج للاستثمارات العربية " بنسبة 5.56% محققاً 0.19 جنيه.
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