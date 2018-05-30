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ضبط مسجون بعد ساعات من هروبه بالعاشر من رمضان

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:02 م
ضبط مسجون بعد ساعات من هروبه بالعاشر من رمضان
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجون؛ بعد ساعات من هروبه أثناء الزيارة الأسبوعية للسجناء بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بهروب السجين "أسامة.ر.ع" 35 سنة، مُقيم بعزبة "الهجانة" بحلوان، محبوس على ذمة القضية رقم 1625 جُنح ثان العاشر لسنة 2018 "تحرش وهتك عرض"، وذلك أثناء حضور زوجته لزيارته بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، فيما كشفت التحريات عن أنه تصادف دخول مأمورية من المحتجزين العائدين من النيابة أثناء الزيارة، حيث استغل السجين إنشغال قوات التأمين وارتدى تيشيرت فوق ملابسه ولاذ بالفرار.

وتمكنت مأمورية من ضباط البحث الجنائي بالعاشر من رمضان من ضبط السجين وإعادته لمحبسه مرةً أخرى.
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