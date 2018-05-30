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رضا عبد العال ينتقد اختيارات كوبر بسبب الخماسي

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:00 م
رضا عبد العال ينتقد اختيارات كوبر بسبب الخماسي
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عمرو مصطفى
 

انتقد رضا عبد العال نجم فريق الأهلي والزمالك السابق اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني قبل بطولة كأس العالم في روسيا.


وقال عبد العال عبر برنامج "الكرة في ملعبك" الإذاعي :" هناك بعض اللاعبين الذين لم يتم استدعائهم للمنتخب قبل المونديال وهم أحق".


وتابع:" كوبر أخطأ في عدم ضم حسين الشحات ومحمود متولي وعماد فتحي ومؤمن زكريا وأحمد علي مهاجم المقاولون".


وواصل:" كوبر وضع نفسه في ورطة من البداية بالاعتماد على محمد صلاح وعدم إيجاد خطة بديلة في حالة غيابه فضلاً عن وجود مهاجم قوي بجوار مروان محسن وتواضع مستوى كوكا فهناك لاعبين مثل أحمد علي وأحمد جمعة يستحقون اللعب بالمنتخب ليس مباراة ثم توجيه الشكر لهما".

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