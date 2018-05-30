اللون الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة بخسائر 10.7 مليار جنيه بالختام



تراجعت مؤشرات البورصة خلال ختام تداولات اليوم الأربعاء, بينما هبط مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 1.44% متأثراً بعمليات البيع القوية من قبل المستثمرين العرب على الاسهم الانتقائية والقيادية فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين الى الشراء.



وبلغ رأس المال السوقى فى ختام تعاملات اليوم 943.5 مليار جنيه مقابل 954.2 مليار جنيه، حيث خسر نحو 10.7 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة نحو 1.44% مسجلاً 16760.24 نقطة, بينما هبط مؤشر الأفراد "EGX70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة كبيرة بلغت 0.61% إلى 847.42 نقطة,تلاه متراجعاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.12%محققا مستوى 2159.33 نقطة .



وسجل السوق قيم تداولات بلغت 1.094 مليار جنيه، من خلال تداول 173.7 مليون سهم، بتنفيذ 19.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 176 شركة مقيدة، ارتفع منها 26 سهمًا، وتراجعت أسعار 120 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 30 سهمًا أخرين.



واتجه صافي تعاملات العرب نحو البيع، مسجلاً 57.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 11.31% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو عمليات البيع، مسجلًا 27.5 مليون جنيه، و 29.6 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 56.91%، 31.78% من التداولات.



