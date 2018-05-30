ضبط تمثال حجري متوسط الحجم يشتبه في أثريته داخل سيارة ملاكي بالفيوم

تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بطريق "القاهرة - الفيوم"، الصحراوي دائرة مركز سنورس، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة بها تمثال حجرى متوسط الحجم أسود اللون مدون عليه بعض النقوش الفرعونية يشتبه في أثريته.



تولى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد هيثم عطا، مدير أدارة البحث الجنائي بالواقعة.



وتبين من التحقيقات أن ضباط وأفراد تأمين الطرق والمنافذ بطريق "القاهرة - الفيوم الصحراوي" دائرة مركز سنورس اشتبهوا في السيارة ( 112325) ملاكى بنى سويف قيادة "فؤاد. م" 68 سنة"، ومقيم مركز ببا - بني سويف، وبرفقته "محمود.أ"43 سنة" عامل" ومقيم بنى حلاوة مركز سمسطا بني سويف، وبحوزتهما تمثال حجرى متوسط الحجم أسود اللون مدون عليه بعض النقوش الفرعونية يشتبه في أثريته.



وبمواجهتهما أقرا بحصولهما على التمثال من أحد الأشخاص تعرفا عليه من خلال التواصل الاجتماعي بناحية السعيدية مركز سنورس، بقصد توصيله إلى احد الأشخاص بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالي.



وتحرر محضر للمتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.



