ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط تمثال حجري متوسط الحجم يشتبه في أثريته داخل سيارة ملاكي بالفيوم

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:00 م
ضبط تمثال حجري متوسط الحجم يشتبه في أثريته داخل سيارة ملاكي بالفيوم
صورة أرشيفية
طباعة
ريهام على
 
تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بطريق "القاهرة - الفيوم"، الصحراوي دائرة مركز سنورس، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة بها تمثال حجرى متوسط الحجم أسود اللون مدون عليه بعض النقوش الفرعونية يشتبه في أثريته.

تولى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد هيثم عطا، مدير أدارة البحث الجنائي بالواقعة.

وتبين من التحقيقات أن ضباط وأفراد تأمين الطرق والمنافذ بطريق "القاهرة - الفيوم الصحراوي" دائرة مركز سنورس اشتبهوا في السيارة ( 112325) ملاكى بنى سويف قيادة "فؤاد. م" 68 سنة"، ومقيم مركز ببا - بني سويف، وبرفقته "محمود.أ"43 سنة" عامل" ومقيم بنى حلاوة مركز سمسطا بني سويف، وبحوزتهما تمثال حجرى متوسط الحجم أسود اللون مدون عليه بعض النقوش الفرعونية يشتبه في أثريته.

وبمواجهتهما أقرا بحصولهما على التمثال من أحد الأشخاص تعرفا عليه من خلال التواصل الاجتماعي بناحية السعيدية مركز سنورس، بقصد توصيله إلى احد الأشخاص بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالي.

وتحرر محضر للمتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
2
x
03:00
0
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 2:00:10 PM