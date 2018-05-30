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حبس عاطل سرق فيلا بالتجمع الخامس وتسبب في مقتل مسنة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:44 م
حبس عاطل سرق فيلا بالتجمع الخامس وتسبب في مقتل مسنة
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إسلام الداوي
 
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة فيلا بالتجمع الخامس.

ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعو "رءوف ش ع" 58 يفيد بأنه حال تواجد والدته "أليس ع ر" 85 سنة ربة منزل داخل الفيلا شاهدت شخصا يحاول دخول الفيلا فقاومته فاحدث بها إصابات واوقعها أرضا وقام بسرقة هاتفين محمول وجهازين لاب توب وتوفت السيدة فور وصولها للمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث للكشف عن ملابسات الواقعة ومعرفة المجرم وتبين أنه "رجب ح ص" مقيم بمركز الصف بمحافظة الجيزة وبسؤاله إعترف بحيازته للمضبوطات وأنه أراد دخول الفيلا بهدف السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بما سبق.
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