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زاك سنايدر يكشف عن مشروعه السينمائي الجديد

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:55 م
زاك سنايدر يكشف عن مشروعه السينمائي الجديد
زاك سنايدر
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وكالات
 

كشف المخرج الأمريكي زاك سنايدر عن أن فيلمه المقبل الذي يستعد له يحمل عنوان “فونتن هيد” (رأس النافورة).

وذكر موقع “ديدلاين” أن تصريح زاك سنايدر جاء ردا على سؤال من أحد معجبي المخرج الأمريكي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم صدرت في عام 1943 للكاتبة آين راند وهي تعد العمل الأدبي الأول للروائية وتدور حول مهندس معماري شاب يرفض المساومة مع مؤسسة معمارية تعارض الابتكار.

وقد طرح فيلم عام 1949 مأخوذ عن نفس الرواية من بطولة جاري كوبر وباتريسيا نيل وإخراج كينج فيدور وكتبت له السيناريو حينها آين راند.

يذكر أن زاك سنايدر أخرج العديد من الأفلام منها “ووتش مين” (المراقبون) و”الرجل الفولاذي” و” باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة”.

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