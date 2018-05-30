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"الصحة": إصدار 43 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:55 م
الصحة: إصدار 43 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال أسبوع
وزير الصحة
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عبدالرحمن صلاح
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 43 ألف و350 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 121 مليون و687 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 19 الى 24 مايو 2018.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن من بين تلك القرارات 6 ألاف و735 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف أن القرارات تضمنت 33 ألف و313 قرارا لإجراء عمليات جراحة،وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وانف واذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 235 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 28 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

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